Cuca enaltece atuação do Atlético em goleada e classificação na Copa do Brasil

Galo vence Maringá com autoridade e avança no placar agregado de 6 a 2, com direito a goleada na Arena MRV

O técnico Cuca viu o Atlético-MG fazer uma grande atuação e eliminar o Maringá na terceira fase da Copa do Brasil, em jogo disputado nesta quarta-feira (21), na Arena MRV. Rubens e Patrick, revelados pelo Galo, abriram caminho para a goleada por 4 a 0.

Na entrevista coletiva, o treinador do Galo elogiou sua equipe, principalmente por conseguir superar a marcação individual do Maringá, dificuldade que o time havia enfrentado no empate por 2 a 2 no jogo de ida. Ele também comentou os gols marcados pelo time mineiro.