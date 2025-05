Cruzeiro vence o Palmeiras pelo Brasileirão Feminino; goleira do Verdão sai de ambulância

Marília faz o gol da vitória das Cabulosas. No fim, após choque na área, a goleira das Palestrinas desmaia e sai do estádio de ambulância / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro venceu mais uma no Campeonato Brasileiro Feminino e disparou na liderança da competição. Nesta quinta-feira (22), as Cabulosas venceram o Palmeiras, na Arena Barueri, por 1 a 0, pela 12ª rodada. O gol foi marcado pela atacante Marília, após trapalhada da goleira Tapia logo no primeiro minuto de jogo. Este foi o primeiro triunfo das mineiras sobre as Palestrinas na história. No entanto, nos acréscimos da partida, um lance preocupou a todos. Após cruzamento na área, a goleira Tapia chocou-se com uma adversária e caiu desacordada em campo. Ela acabou substituída e saiu de ambulância do estádio.

O resultado fez a Raposa disparar na ponta. Afinal, chegou a 32 pontos, sete a mais que o Corinthians, em segundo lugar. Assim, são dez vitórias e dois empates em 12 partidas disputadas. Já o Palmeiras caiu para a sexta posição, com 21. LEIA MAIS: Murilo está a um gol de entrar no Top-5 de zagueiros artilheiros do Palmeiras As duas equipes voltam a campo no sábado, dia 7 de junho. As Cabulosas recebem o 3BA, às 15h (de Brasília). Já as Alviverdes visitam o Real Brasília, às 21h. Gol no início dá vitória ao Cruzeiro O gol cruzeirense saiu logo no primeiro minuto de jogo. O Palmeiras tentava sair jogando e a bola acabou recuada para a goleira Tapia. Ela tentou chutar para frente e furou. Marília, que chegou para fazer a marcação pressão, só empurrou para o gol vazio.