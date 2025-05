Conselho do Corinthians marca reunião para discutir proposta da Adidas

O Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians vai discutir no dia 29 de maio a proposta da Adidas para ser a nova fornecedora do clube. Atualmente, o Timão tem acordo com a Nike, mas pode fechar com a empresa alemã pelos próximos anos, que fez uma oferta de R$ 1 bilhão.

Para que a atual gestão possa avançar na negociação, é necessário um parecer do Cori. O contrato entre Corinthians e a Nike, que perdura desde 2003, foi renovado automaticamente até dezembro de 2029. Uma cláusula unilateral permitia à fornecedora ampliar a parceria sem a anuência do clube, que há anos está insatisfeito com a distribuição do material.

Um rompimento pode provocar complicações jurídicas para o clube diante do contrato vigente que impede negociação com terceiros. Por outro lado, o Timão vê brechas no contrato para romper a parceria no fim do ano, sem multa ou disputa judicial.

Fora os oito membros trienais, que mudam a cada ciclo político do clube, o Cori também conta com outros conhecidos, entre eles, os ex-presidentes Mário Gobbi, Duilio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Andrés Sanchez. Aliás, todos eles são opositores da atual gestão. Contudo, mesmo aprovado, uma mudança na fornecedora ainda levaria um tempo para acontecer.

Corinthians na categoria elite?

Além disso, na oferta apresentada, a Adidas está disposta a colocar o Corinthians na categoria “elite” da empresa, destinada aos clubes considerados prioridade na relação comercial. Neste momento, apenas Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus e Liverpool estão neste patamar.