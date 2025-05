Como x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter precisa vencer fora de casa e torcer por um tropeço do Napoli para ficar com o título do Campeonato Italiano 2024/25

O sonho da tríplice coroa da Inter de Milão pode seguir, ou encerrar, nesta sexta-feira (23). O time visita o Como às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano 2024/25. Vice-líder, a Inter precisa vencer o seu jogo no Giuseppe Sinigaglia, na região da Lombardia, e torcer por um tropeço do Napoli, em casa, contra a Cagliari, para ficar com o scudetto.

Como chega o Como

O Como fez uma temporada histórica. De volta à elite do futebol italiano após 21 anos, o time comandado pelo técnico Cesc Fàbregas começa esta 38ª rodada na 10ª posição, com 44. O time confirmou a permanência com tranquilidade e o jovem treinador fez um bom trabalho na temporada.

Contudo, Fàbregas segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Sergi Roberto, Dossena, Goldaniga e Diao, lesionados, estão fora do jogo desta sexta-feira.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter faz uma grande temporada e ainda sonha com a conquista da tríplice coroa. O time venceu a Copa Itália, está na final da Champions e é o vice-líder do Italiano com 78 pontos, um a menos que o Napoli. Dessa maneira, para ficar com o título do Campeonato Italiano, a Inter precisa de um tropeço do Napoli no duelo que acontecerá simultaneamente.