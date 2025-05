Como aliados de Xaud avaliam boicote de clubes em eleição na CBF

Um grupo de 20 clubes confirmou, na última quarta-feira (21), que não irá marcar presença na eleição para presidente da CBF no domingo (25), na sede da entidade. Eles pedem “democracia, transparência e representatividade” e afirmam discordar do processo. Afinal, Samir Xaud, candidato único na eleição, será o novo mandatário.

“Somos sócio da mesma dor. Acredito que esse distanciamento inicial vai sendo superado à medida que o diálogo se estabelece com mais transparência e firmeza”, disse antes de complementar.

“Vejo com naturalidade o manifesto dos clubes. O voto é uma conquista relevante da sociedade e precisa de respeito, inclusive quando se opta por não exercê-lo. A mobilização de alguns clubes reflete um clamor legítimo por mais diálogo e protagonismo no futebol brasileiro, algo que também tem sido pauta constante entre as federações”, acrescentou Ricardo Paul, ao UOL.

A eleição da CBF será domingo, com a primeira convocação às 10h30. Xaud será candidato único porque Reinaldo Carneiro Bastos não conseguiu o mínimo de oito federações para registrar candidatura, apesar do apoio de 29 clubes.