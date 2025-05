Clube do Qatar estuda fazer proposta para Michael, do Flamengo

Atacante, que não conseguiu se firmar como titular do Rubro-Negro, está na mira do Al-Duhail e pode sair depois do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

O atacante Michael, do Flamengo, despertou interesse do Al-Duhail, do Qatar. O clube árabe ainda não apresentou proposta ao Rubro-Negro, mas estuda fazer uma investida no atacante na janela de transferências do meio do ano. A informação inicial foi do canal “Flazoeiro”. O Flamengo não oferecerá resistência caso chegue uma proposta para o atacante na próxima janela. Aliás, a tendência é que Michael seja um dos jogadores negociados após o Mundial de Clubes. A diretoria, assim, aguarda um movimento do clube árabe.