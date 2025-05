CBF prepara ‘esquema especial’ para receber Ancelotti

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti chegará ao Rio na noite do próximo domingo (25). A CBF prepara um “esquema especial” para apresentação e primeira convocação do italiano, em evento em hotel de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na segunda-feira (26).

Além do italiano, toda a sua comissão técnica desembarcará no Rio no domingo, e aCBF se organiza para que eles não passem pelo saguão principal do Galeão. Por conta da alta demanda, a apresentação saiu da sede da entidade para um hotel. Serão cerca de 200 profissionais de imprensa no evento.