CBF comunica ao Grêmio o afastamento de árbitro do jogo contra o CSA

Nesta quinta-feira (21), os dirigentes se reuniram com Rodrigo Cintra, coordenador geral da Comissão de Arbitragem. A dupla, aliás, entregou uma lista com pelo menos oito lances aos quais houve avaliação de prejuízo à equipe .

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou nesta quinta-feira (22) ao Grêmio que o árbitro Matheus Delgado Candançan, que apitou o jogo diante do CSA, foi afastado. Alberto Guerra e Luiz Felipe Scolari, presidente e coordenador técnico do clube gaúcho, respectivamente, estiveram na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A tendência, portanto, é a de que Candançan fique ausente da escala de partidas por tempo indeterminado e se submeta a um trabalho de reciclagem para, assim, poder voltar a ficar disponível.

A medida se dá como uma resposta rápida às polêmicas de arbitragem no duelo que marcou a eliminação do Imortal na última terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Aravena, na reta final do jogo, teve um gol não validado. Isso porque o árbitro enxergou falta de Kannemann em Igor Bahia, do time alagoano. O VAR chegou a chamar o árbitro para ver as imagens no monitor, mas ele manteve a decisão de campo.