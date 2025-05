Betis x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

Com futuros definidos, equipes abrem a última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

A última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 começa a ser disputada nesta sexta-feira (23). Betis e Valencia, que já estão com seus futuros definidos em LaLiga, se enfrentam às 16h (de Brasília), na partida de abertura da 38ª rodada. A bola rola no Benito Villamarín, em Sevilha, e será o último teste dos donos da casa antes da final da Liga Conferência, na próxima quarta-feira (28), contra o Chelsea.

Como chega o Betis

O Betis caiu de rendimento nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol e não vence há três jogos, com dois empates e uma derrota. Assim, o time não conseguiu confirmar uma vaga no G-5 e vai encerrar a temporada na 6ª posição. Isto porque a equipe está com 59 pontos e não poderá ser alcançada pelo Celta de Vigo, 7º colocado com 52.

No entanto, o Betis aposta todas as fichas na final da Liga Conferência, quando enfrenta o Chelsea no próximo dia 28, no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Além disso, o time espanhol conta com a grande fase do brasileiro Antony.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Manuel Pellegrini utilize a partida desta sexta-feira como um grande treino de preparação para o duelo contra o Chelsea.