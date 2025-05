Auxiliar do Palmeiras exalta Estêvão e valoriza harmonia com torcida

Com brilho de Estêvão, o Palmeiras venceu o Ceará e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. Em clima de despedida, o camisa 41 teve uma atuação de gala e foi decisivo para a vitória por 3 a 0, nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque. Dessa forma, o auxiliar Vitor Castanheira exaltou a atuação do jovem, que é destaque do time na temporada. Contudo, lamentou que esteja com os dias contados.

“O Palmeiras logicamente tem que pensar na frente. Já nos preparamos no início. Como veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente jogadores do mesmo nível por posição. Aumenta a competitividade interna e o desempenho do jogador. É fato que vamos perder um excelente jogador, o futuro do Brasil, mas vamos pensar com tempo nisso”, disse.