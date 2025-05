Augusto Melo é indiciado pela Polícia Civil no caso VaideBet

Presidente do Corinthians foi indiciado junto com outros dois dirigentes do clube e um intermediário da empresa

A Polícia Civil do estado de São Paulo indiciou nesta quinta-feira (22) o presidente do Corinthians, Augusto Melo, por envolvimento no caso com a empresa VaideBet. Além do mandatário, também foram indiciados o ex-diretor administrativo do clube, Marcelo Mariano, o antigo superintendente de marketing, Sérgio Alex, e Alex Cassundé, dono da empresa que realizou a intermediação do acordo.

Os quatro indiciados acabaram sendo enquadrados em três crimes: furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O próximo passo será a manifestação do Ministério Público, com base no documento produzido com as investigações. O órgão poderá oferecer uma denúncia que, se acatada por um juiz, levaria o Augusto Melo ao banco dos réus.