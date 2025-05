Advogados de Bruno Henrique solicitam anulação de processo na Justiça do DF

Segundo o “ge”, a defesa também solicitou que tudo relacionado ao processo do atacante paralise enquanto o pedido de anulação esteja em análise pelas autoridades. E também que as provas obtidas até aqui também sejam retiradas. Ainda de acordo com o site, o documento protocolado aborda alguns pontos que não permitiriam a investigação pela Justiça Estadual.

Além do pedido de arquivamento do inquérito que apura possível manipulação de apostas esportivas , a defesa de Bruno Henrique também protocolou, em segunda instância, uma solicitação de anulação do processo na Justiça do Distrito Federal. Os advogados, afinal, argumentam que a competência para julgar o caso seria da Justiça Federal do DF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre eles, estão que as apostas esportivas no Brasil são regulamentadas pela União e dependem de autorização do Ministério da Fazenda, conforme leis federais aprovadas em 2018 e 2023. O caso em questão envolve empresas e entidades internacionais, além de transações financeiras realizadas fora do país. Por se tratar de um tema com alcance internacional e conexão com práticas de corrupção esportiva, a investigação foi assumida pela Polícia Federal, com respaldo do Ministério da Justiça e fundamentada em tratados internacionais.

Além disso, argumentam que a denúncia partiu de organizações como a IBIA, FIFA e CONMEBOL, e não se limita a fatos ocorridos no Distrito Federal, onde foi realizado o jogo investigado. As apostas suspeitas foram feitas em cidades de Minas Gerais, enquanto o atacante reside no Rio de Janeiro, e as plataformas de apostas estão sediadas no exterior.

A defesa de Bruno Henrique também alega contrangimento ilegal, afirmando que a Justiça Estadual agiu sem competência e que a operação foi excessiva e midiática. Também alerta que, sem a suspensão do processo, novas ilegalidades podem ocorrer, prejudicando ainda mais o jogador.

O caso de Bruno Henrique

Bruno Henrique é acusado de envolvimento com esquemas de apostas após receber cartão vermelho no jogo entre Flamengo e Santos, em 2023. Na ocasião, os times se enfrentaram no dia 01 de novembro, em partida pela 31ª rodada do Brasileirão. O embate acabou com vitória da equipe paulista, por 2 a 1, e com expulsão do camisa 27 aos 50 minutos do segundo tempo.