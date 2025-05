Abel Ferreira vai à formatura da filha e não dá coletiva

O técnico Abel Ferreira não participou da entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará . Afinal, o treinador português precisou deixar o Allianz Parque às pressas para acompanhar a formatura da filha mais velha. Assim, o auxiliar Vitor Castanheira foi o escolhido para substituí-lo e conversar com a imprensa.

O Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0 e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, o Verdão marcou todos os gols no segundo tempo. Após encontrar dificuldades no primeiro tempo, o Alviverde cresceu de produção na etapa final, principalmente em jogadas de Estêvão. O camisa 41 fez dois gols, enquanto Flaco López fechou o placar.

Com a vitória, o Palmeiras fechou a eliminatória com vitória por 4 a 0 no placar agregado. Assim, garantiu a vaga nas oitavas de final. O Alviverde volta a campo no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.

