Zubeldía exalta espírito de Libertadores em classificação do São Paulo

Treinador destacou semelhanças dos confrontos das competições e comentou sobre as oportunidades para os jovens jogadores

O São Paulo repetiu o placar do jogo de ida e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (20), o Tricolor bateu novamente o Náutico por 2 a 1, confirmando a sua classificação no torneio.

O treinador Luis Zubeldía explicou que o time adotou a mesma postura da Libertadores, já que a proposta do confronto é o mesmo. Para o treinador, o pensamento ajudou o time a conseguir a classificação sem sustos, mesmo com o resultado curto na ida.