Volante emprestado pelo Internacional ganha destaque na Europa

Matheus Dias encerra primeira temporada com regularidade no Nacional de Portugal

O volante Matheus Dias concluiu sua primeira temporada no futebol europeu em alta, após defender o Nacional, de Portugal, por empréstimo. O jogador, formado nas categorias de base do Internacional, encerrou sua passagem no Velho Continente com destaque em números defensivos e boa regularidade em campo.

Ao longo do campeonato, o meio-campista participou de 28 jogos, sendo titular em 21 oportunidades. Além de um gol e duas assistências, liderou o elenco em interceptações por jogo e teve o melhor aproveitamento em duelos aéreos. Também figurou entre os primeiros colocados em desarmes e cortes, demonstrando consistência no setor defensivo.