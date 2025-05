Vila Nova x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil no Serra Dourada; confira as principais informações do duelo

O Cruzeiro visita o Vila Nova nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Cabuloso, aliás, chega com uma boa vantagem para o duelo decisivo. Afinal, venceu na ida por 2 a 0, em Belo Horizonte, com dois gols de Kaio Jorge. Portanto, o time mineiro pode perder por até um gol de diferença que se classifica para as oitavas de final no tempo normal. O Colorado, então, precisa vencer por três gols de diferença para avançar.

Como chega o Vila Nova

A situação do time goiano é difícil, mas conta com o fator casa para tentar tirar três gols de diferença do Cabuloso. Caso vença com dois gols a mais no placar, a vaga será decidida nos pênaltis. A equipe, porém, faz uma grande campanha na Série B, onde ocupa a segunda colocação. Aliás, para o confronto pela Copa do Brasil, chega após quatro vitórias em cinco jogos. O clube anunciou que dispensou o volante Paulinho do elenco, que retorna ao Anápolis, mesmo com contrato até o fim de 2025. Além disso, o Vila Nova tem cinco jogadores no departamento médico: Kozlinski, Emerson Urso, Marcondes, Bruno Mendes e Jean Mota.

Como chega o Cruzeiro

Após fase difícil, que culminou na eliminação da equipe na Sul-Americana, o Cabuloso vem de sete jogos de invencibilidade na temporada. Na última partida, porém, ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Galo, mesmo jogando em casa. A equipe de Leonardo Jardim conquistou um bom resultado no jogo de ida, portanto, o técnico deve poupar alguns titulares para a partida. A Raposa não tem novos desfalques, e o meia Japa, que não atua desde o início do ano devido à lesão na coxa esquerda, fez trabalhos específicos no treinamento da última terça-feira (20).

VILA NOVA X CRUZEIRO

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 22/05/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Onde assistir: Sportv e Premiere

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Igor Henrique e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva. Técnico: Rafael Lacerda

CRUZEIRO: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Bolasie (Wanderson); Gabigol (Kaio Jorge). Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)