Tottenham vence Manchester United e é campeão da Liga Europa

O Tottenham é o campeão da Liga Europa 2024/25 e quebrou um jejum de 17 anos sem levantar um troféu. Nesta quarta-feira (21), o Spurs venceu o Manchester United por 1 a 0, no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, e conquistou o título europeu mais importante da história do clube londrino. Em uma jogada de persistência na pequena área, o atacante Johnson levou a melhor em disputa com Shaw e marcou o gol da vitória no fim da primeira etapa.

Dessa maneira, o Tottenham ‘salvou’ a temporada após uma péssima campanha na Premier League e, de quebra, garantiu a participação na próxima edição da Champions. Ao mesmo tempo, o técnico Ange Postecoglou amenizou a pressão em cima do seu trabalho e ganhou fôlego para uma possível sequência no comando da equipe.