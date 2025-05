Técnico do Barcelona dá aval para clube buscar Luis Díaz

Nesta semana, o técnico do Barça, Hansi Flick, teria dado seu sinal definitivo de aprovação para o clube avançar no planejamento de buscar o atacante sul-americano. Com isso, aumenta significativamente a possibilidade de uma proposta ser feita, por parte dos catalães, já na próxima janela de transferências.

No aspecto técnico, a ideia de buscar Luis Díaz seria de trazer maior equilíbrio ao jogo pelas pontas do Barcelona. Principalmente, por entender que Lamine Yamal “monopoliza” o lado direito do ataque enquanto Raphinha tem mais infiltrações em diagonal, da esquerda para o meio. Assim, o papel de Díaz seria de encaixe no setor esquerdo.

Apesar da contratação tercaráter de prioridade no clube espanhol, existe uma preocupação em gerenciar o aspecto financeiro delicado. Por isso, pra viabilizar investimento que tem tudo para ser vultoso, a tendência seria de abrir espaço na sua folha salarial com a saída de um ou mais nomes do atual plantel.

Desde a temporada 2021/2022 no clube da cidade homônima, Díaz vive o seu biênio mais goleador com a camisa dos Reds. Ao longo de 49 compromissos que disputou, o colombiano balançou as redes 17 vezes e deu cinco assistências. Na somatória da passagem, ele tem 147 partidas, 41 tentos e 16 passes para gols de seus companheiros.

