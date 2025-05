Técnico da Aparecidense, Lúcio Flávio quase atuou pelo Fluminense; relembre

Atualmente no comando da Aparecidense, o ex-jogador Lúcio Flávio terá pela frente o Fluminense, no jogo de volta da Copa do Brasil, no Mané Garrincha, nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília). Ao longo da carreira como atleta, ele teve uma passagem marcante pelo Botafogo, mas por pouco não defendeu as cores do Tricolor. A informação é do portal “ge”.

Em 2008, o ex-meio-campista deixou o Alvinegro e assinou um contrato de dois anos com o Santos. Apesar da expectativa, o atleta não correspondeu em campo, com apenas 12 jogos e um gol.