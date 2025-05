Sem Flamengo, agência se prepara para exibir jogos do Brasileirão no exterior

Assim, os grupos fecharam um acordo conjunto para a comercialização dos direitos internacionais de transmissão das competições com a agência 1190 Sports. Dessa forma, a empresa será a responsável por negociar os jogos no exterior.

A Libra e a Liga Forte União (LFU), grupos que organizam os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, estão negociando para a transmissão de partidas fora do país. Porém, o acordo não inclui o Flamengo .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, o Flamengo ficou de fora da negociação por opção do clube. Uma vez que transmite as partidas por meio da sua própria plataforma.

A última rodada do Brasileiro, portanto, já teve transmissão fora do país. Com autorização da Libra e LFU, a empresa negociou a exibição nos Estados Unidos pela Fanatiz, plataforma de streaming com sede em Miami. Aliás, essa plataforma já transmite o Brasileiro desde 2018. Além disso, exibe outras competições: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Flamengo tem transmissão própria

O Flamengo ficou de fora do acordo entre os grupos para as transmissões, uma vez que já transmite as partidas da equipe para os torcedores que moram fora do país por meio da sua própria plataforma.

Logo após o lançamento da Flamengo TV, o clube anunciou a FlamengoTV.live. Uma plataforma de streaming que é voltada para os torcedores que estão fora do Brasil. Assim, os torcedores rubro-negros que moram no exterior, conseguem acompanhar ao vivo e com imagens, as partidas em que o Flamengo é o mandante no Campeonato Brasileiro.