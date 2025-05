São Paulo goleia Real Brasília pelo Brasileirão Feminino

Por outro lado, o Real Brasília ocupa a décima terceira colocação, na parte de baixo da tabela, bem perto da zona de rebaixamento. No entanto, fora dela, à frente do 3B Amazônia, Juventude e Sport. Os dois últimos seriam rebaixados se a competição terminasse hoje. Essa foi a oitava partida consecutiva do time da capital federal sem ganhar.