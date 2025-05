São Paulo encaminha renovação de contrato com Pablo Maia

O São Paulo encaminhou a renovação de contrato com o volante Pablo Maia. O atual vínculo vai até dezembro de 2027, mas o clube quer estender o novo acordo até o final de 2029. As conversas, agora, estão em fase de troca de documentação, já que os valores já estão acertados.

As conversas entre São Paulo e Pablo Maia começaram há um tempo. No período em que o volante estava se recuperando de uma grave lesão no tornozelo direito, o clube já tinha iniciado os primeiros contatos para a extensão do vínculo. O jogador ficou dois meses afastado.

Pablo Maia está no São Paulo desde 2017 e virou peça importante no elenco nos últimos anos. Pelo Tricolor, foi campeão paulista (2021), da Copa do Brasil (2023) e da Supercopa do Brasil (2024). Contudo, nas últimas duas temporadas, o jogador vem sofrendo com lesões que vem tirando o atleta de combate por um longo tempo.

Em 2025, o jogador está na reserva, já que ainda busca recuperar o ritmo após se recuperar de uma lesão no tornozelo. Contra o Náutico, nesta terça-feira (20), pela Copa do Brasil, Zubeldía optou por colocar Oscar como volante ao lado de Alisson. Assim, Pablo Maia tenta recuperar o seu espaço com o treinador argentino para voltar aos 11 iniciais do São Paulo e mostrar que pode voltar a ser crucial no elenco.

