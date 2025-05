São Paulo anuncia renovação de contrato de Lucca

Jovem de 17 anos, que estreou no profissional com gol na Libertadores, estendeu seu vínculo até 2028

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) a renovação de contrato com o atacante Lucca. O jogador, que é tido como uma das grandes promessas de Cotia, estendeu seu vínculo com o seu clube do coração até abril de 2028.

Com apenas 17 anos, Lucca realizou sua estreia no time profissional no último dia 14 de maio, quando marcou seu primeiro gol pelo time, no empate contra o Libertad. Também esteve em campo na partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão.