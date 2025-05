Rúben Amorim diz que quer continuar no United após derrota na final da Liga Europa

Técnico admite frustração com desempenho do time, destaca dificuldades para marcar gols e mira recomeço na próxima temporada

O Manchester United perdeu o título da Liga Europa para o Tottenham acabou com a esperança de ‘salvar’ a temporada após a pior campanha da história do clube na Premier League. Após a partida desta quarta-feira (21), o pressionado técnico Rúben Amorim comentou a derrota no clássico inglês e falou um pouco sobre o seu futuro.

“Fomos o melhor time em campo, mas isso não adianta se não conseguimos marcar gols. Acho que esse jogo refletiu bem a nossa temporada. Tivemos dificuldades para fazer gols durante o ano todo, e hoje aconteceu o mesmo. Principalmente no segundo tempo, tentamos de tudo, mas acabamos perdendo”, disse à ‘Sport TV’, de Portugal.