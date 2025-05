Roger leva força máxima do Inter para jogo da Copa do Brasil; veja relacionados

O Internacional desembarcou em Florianópolis na tarde desta quarta-feira (21) para enfrentar o Maracanã, às 19h (de Brasília) de quinta, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar de mandante, a equipe cearense vendeu o mando de campo e vai atuar diante do Colorado no Estádio Orlando Scarpelli, casa do Figueirense.

O Inter jogará diante de sua torcida também no jogo da volta. Afinal, a capital de Santa Catarina conta com muitos torcedores do Colorado. Por conta do triunfo na primeira partida por 1 a 0, os gaúchos podem empatar que se classificam às oitavas de final. No entanto, vitória do Maracanã por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.