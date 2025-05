Reta final do Apertura argentino não terá Boca e River

Recebendo o Platense, pelas quartas de final do torneio nacional, o River viu seu adversário abrir a contagem graças a Victor Taborda. O nome que tem direitos ligados justamente ao Boca aproveitou corte mal feito da zaga anfitriã e bateu por baixo do arqueiro Franco Armani. 1 a 0 Platense aos 29 minutos de jogo.

As duas maiores torcidas do futebol argentino (Boca Juniors e River Plate) vão acompanhar a reta final do Apertura local pela televisão. Logo após a eliminação boquense para o Independiente, na última segunda-feira (19) , foi a vez do lado riverista passar, na última terça, por frustração semelhante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois de muitas tentativas de furar o bloqueio defensivo do Calamar, os donos da casa soltaram um grito de alívio só nos acréscimos do tempo complementar. Em penalidade marcada após Borja ser acertado por Oscar Salomón dentro da área, o jovem Franco Mastantuono converteu para deixar tudo igual. Desse modo, a definição de quem jogaria contra o San Lorenzo, na semifinal do Apertura, seria nos pênaltis.

Apesar da chegada aquela condição buscando uma empate épico, a dose extra de ânimo não foi suficiente para o River se classificar. Armani chegou a defender batida de Juan Ignacio Saborido, Kevin Castaño acertou a trave e Sebastián Driussi parou no goleiro Juan Pablo Cozzani. Assim, coube a Ignacio Schor concluir a disputa em 4 a 2 e classificar a equipe radicada em Vicente López, cidade da região metropolitana de Buenos Aires.

‘Prévia’ do Mundial

Antes de voltar suas atenções para o Mundial de Clubes, diferente do Boca, o River tem compromisso pela última rodada na fase de grupos da Libertadores. Classificado para as oitavas de final e com garantia de liderança no Grupo B, os comandados de Marcelo Gallardo jogam contra o Universitario. A saber, o palco do jogo será novamente o Mâs Monumental, no próximo dia 27 de maio.

Com 11 pontos e melhor saldo do que Central Córdoba e São Paulo (outros líderes de chave, também com 11 unidades), os riveristas tem vantagem na busca pela segunda melhor campanha geral. Isso porque, com 100% de aproveitamento até aqui (15 pontos), o Palmeiras já garantiu o melhor desempenho com uma rodada de antecedência.