RB Bragantino e Fluminense ficam no empate pelo Brasileirão Feminino

Em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, RB Bragantino e Fluminense ficaram no empate. O placar de 2 a 2 deixa o Tricolor em oitavo, na zona de classificação. Por outro lado, as meninas de Bragança Paulista ficam em nono, uma posição abaixo e até o momento fora da próxima fase. O resultado mantém um tabu: o Fluminense nunca venceu o RB Bragantino no futebol feminino. Em 2023, as duas equipes decidiram a série A2 com vitória do Massa Bruta e ambas subiram para a elite do futebol feminino nacional.

Primeiro tempo quente Apesar do sol forte batendo em todo o campo, o jogo começou movimentado. No entanto, sem chances claras até os 25 minutos de jogo. As equipes tentavam jogadas pelos lados, bem como com bolas paradas levantadas na área. Faltas laterais ou escanteios. Lá pelos 15 minutos do primeiro tempo, o sol deu uma trégua, mas o jogo continuou com o mesmo clima: muita bola na área e pouco perigo. Entretanto, dez minutos depoois, aos 25 da etapa inicial, gol do Flu. Após escanteio, a bola ficou viva e um chute de fora da área terminou em rebote convertido por Lelê. Não demorou muito e o RB Bragantino empatou. Aos 35, a argentina Paulina recebeu cruzamento rasteiro de Thamires e chapou para dentro. Tudo igual. Mas aos 44 do primeiro tempo, Raquel bateu falta rasteira e desempatou o placar. Segundo tempo com mais sombra e mais gols Já com sombra em todo o gramado, o segundo tempo começou com menos intensidade. Assim, a estratégia adotada pelas duas equipe foi de mais cadência e estudo.

Com muitos passes longos e errados, as meninas do RB Bragantino não conseguiam atacar o Fluminense. Por outro lado, o Flu foi esfriando o jogo, ganhando tempo, afinal, o placar era favorável. Aos 24 do segundo tempo, o RB Bragantino empatou. A goleira Cláudia foi sair jogando, mas errou e teve a bola roubada por Thayslane. O time de Bragança estava com mais intensidade e fez valer a marcação alta. O gol deu um gás a mais para as meninas do BR Bragantino. O time foi para cima e passou a pressionar o Fluminese. Todavia, o gás não durou muito. Em relação às chances de gol, o jogo esfriou. O Bragantino teve uma chance de gol nos minutos finais, mas foi só e terminou mesmo com o 2 a 2.