Palmeiras terá ‘setor popular’ contra o Flamengo, pelo Brasileiro

Verdão encara o Rubro-Negro no Allianz Parque no próximo domingo, às 16h, com ingressos no valor de R$ 50

O Palmeiras divulgou nesta quarta-feira (21), os valores dos ingressos para o jogo contra o Flamengo. O embate acontece no próximo domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O que chamou a atenção foi a criação de um ”setor popular” no estádio.

Afinal, o clube informou que as entradas para o setor Geral Norte, atrás de um dos gols, terão o preço de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. O local tem espaço para 750 torcedores e não tem assentos. Em contrapartida, os outros setores não tiveram seus valores alterados em relação aos últimos jogos da equipe no estádio no Brasileirão.

Os outros setores tem valor de R$ 150 a R$ 280. Sócios Avanti têm descontos dependendo do plano. As entradas serão comercializadas a partir desta quinta, às 12h, exclusivamente para os sócios torcedores. A venda para o público geral começa no sábado (24).

A ideia do Palmeiras é ter casa cheia para um duelo decisivo no Brasileirão. O Verdão recebeu os jogos contra o Botafogo e o Bahia no estádio. Contra os cariocas, o público foi de 30.347 torcedores, mas contra o Bahia, o número foi menor, de 29.033 pessoas. Contudo, o local estava com restrição de torcida, já que um dos setores estava fechado por conta de shows no Allianz.

A expectativa do Palmeiras é de quebrar o recorde de público no estádio no Campeonato Brasileiro. Hoje, ele pertence ao Santos, que colocou 35.240 pagantes na partida contra o Ceará.