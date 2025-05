Palmeiras é denunciado por gritos homofóbicos e cabeças de galinha no Dérbi

O Palmeiras foi denunciado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta de gritos homofóbicos contra o atacante Romero e pelas cabeças de galinha jogada no gramado da Arena Barueri, durante o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no dia 12 de abril.

O julgamento está previsto para esta sexta-feira (23/5), no Rio de Janeiro. O Palmeiras está sendo denunciado em dois artigos:

Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto; II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.

Art. 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Aliás, os cantos homofóbicos direcionado a Romero aconteceu ainda no aquecimento dos jogadores. Afinal, o paraguaio foi escolhido como o alvo dos adeptos para provocações antes do clássico. Já as cabeças de galinha acabou sendo atirada já com a bola rolando. A primeira aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo, atrás do gol defendido por Matheus Donelli. A segunda foi aos 42 minutos, retirada rapidamente pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.