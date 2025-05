Neymar rebate críticas por ausência polêmica durante derrota do Santos em clássico: ‘Isso ninguém fala’

Astro esteve presente na final da Kings League, no Allianz Parque, horas depois da derrota do Santos no clássico contra o Corinthians / Crédito: Jogada 10

A ausência de Neymar na Neo Química Arena na derrota do Santos para o Corinthians, no domingo (18), segue repercutindo. Afinal, o atacante esteve presente na decisão da Kings League horas depois do revés do Peixe, em outro local da cidade, o Allianz Parque. Assim, a mídia e parte da torcida classificaram a atitude como um desrespeito. O perfil “Copa0011″ no Instagram deixou um comentário em uma postagem no Instagram para defender o craque. O usuário tornou público que o astro esteve junto de seus companheiros de Santos na manhã daquele domingo, especialmente durante o café da manhã.

Inclusive, Neymar também se manifestou na publicação em tom de ironia. O camisa 10 do Peixe respondeu as críticas com um emoji de risada e deu a entender que há uma certa injustiça contra ele "isso ninguém fala". Anteriormente, o astro já havia rebatido as críticas por esse episódio. O atacante fez uma postagem de um registro da final da Kings League. No caso, em um momento que está sorridente, acompanhada da legenda. "Personalidade que incomoda, presença que se nota, felicidade que se esbanja", escreveu o craque. Neymar está próximo de voltar a ter condições de atuar pelo Santos Neymar é desfalque há mais de um mês, após uma contusão na coxa esquerda. Apesar disso, o astro está em reta final de recuperação. Ele já treina com o restante do elenco e deve retornar aos gramados no compromisso seguinte do Alvinegro Praiano, a partida de volta pela terceira da Copa do Brasil contra o CRB, que ocorrerá na próxima quinta-feira (22), às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.