Neymar já esperava ‘retaliação’ por ir à final da Kings, durante clássico do Santos

Neymar protagonizou uma nova polêmica no último final de semana, que gerou debate entre os torcedores do Santos. Afinal, o craque esteve presente no Allianz Parque no último domingo (18/5), para assistir a final da Kings League Brazil , onde sua equipe, a Fúria, se sagrou campeã da competição. Contudo, a partida aconteceu no mesmo dia que o Peixe entrou em campo no clássico contra o Corinthians. Na ocasião, o Alvinegro Praiano saiu derrotado na Neo Química Arena.

Em entrevista ao poadcast ”PodPah”, os jogadores da Fúria revelaram uma mensagem motivacional do astro para os jogadores antes da decisão da Kings. Neymar mandou a mensagem em um grupo de WhatsApp do time às 11h31 de domingo, enquanto ia para o hotel onde o Santos estava hospedado em São Paulo, para participar da preleção para o clássico. No texto, o camisa 10 do Peixe já sabia que sofreria retaliações por estar no Allianz Parque.

“Não estou nem aí para o que vão falar de mim amanhã. Eu estarei com vocês hoje. Independente da situação, estou lá. Eu tenho as costas grandes para aguentar qualquer porrada. E essa vai valer a pena para c*, porque eu quero ver vocês campeões “, escreveu Neymar, no texto.

Neymar esteve com o elenco do Santos pela manhã

Ainda na mensagem, Neymar disse que estava indo ao hotel do Santos no período da manhã para passar aos companheiros a vontade de estar em campo. Ele não entra em campo desde o dia 16 de abril, mas vive a expectativa de voltar a atuar nesta quinta (22/5), contra o CRB, pela Copa do Brasil.

“Estou chegando aqui ao hotel do Santos para transmitir para os caras a vontade que eu gostaria de estar em campo, de estar sem lesão nenhuma, leve e solto para fazer o que eu mais amo na vida, que é jogar futebol. Vocês estão sãos, inteiros. Meu irmão, se entrega para c*. Hoje é dia de fazer história, de botar o nome de vocês na história, os primeiros que venceram a Kings League no Brasil. E eu vou falar, que tesão eu estou de jogar hoje, ainda mais em um clássico (contra o Corinthians). Galera, vocês são os escolhidos para estar neste momento”, finalizou o texto de Neymar.