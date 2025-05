Neymar expõe raro registro de encontro entre Mavie e Helena

Neymar causou impacto nas redes sociais ao tornar público raro encontro entre suas duas filhas, Mavie e Helena, na última terça-feira (20). As herdeiras do camisa 10 do Santos compartilharam uma tarde na casa do pai. As postagens expuseram interações carinhosas entre as duas, como brincadeiras de mãos dadas e com coelhos de pelúcia.

Em uma das fotos, as filhas de Neymar aparecem tomando banho juntas. Mavie é fruto do relacionamento do astro com Bruna Biancardi, sua atual companheira. Helena é oriunda de um breve caso com a influenciadora Amanda Kimberlly, quando ele estava separado de sua atual namorada.