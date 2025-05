Mano avalia que o Grêmio evoluiu, mesmo eliminado na Copa do Brasil

O treinador Mano Menezes analisou a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil após o empate em 0 a 0 com o CSA, em casa, nesta terça-feira (20/5). O jogo valia pela volta da terceira fase, e como o time havia perdido por 3 a 2 na ida, o resultado eliminou a equipe. Para Mano, o justo era uma vitória, pois os gremistas foram dominantes.

“Futebol não é lugar de justiça. Se fosse, teríamos feito um gol. A equipe se entregou ao máximo. O comportamento, tirando os dois minutos iniciais do jogo em que entrou atrapalhado, teve controle absoluto da partida. Mais de 70% de posse e mais de 20 conclusões. Uma série de números que mostram a superioridade tática” disse Mano, que completou reclamando do gol anulado de Aravena, já nos acréscimos: