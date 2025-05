Mais um? Depois de Beckham, streamer se inspira no Wrexham para comprar clube de futebol

A compra do time galês por parte de Ryan Reynolds e Rob McElhenney tem servido de inspiração para investimentos em clubes de menor expressão / Crédito: Jogada 10

Reconhecido pela assombrosa influência no universo digital, Ibai Llanos manifestou publicamente o desejo de tornar-se proprietário de um clube de futebol. A ideia do streamer surgiu durante uma live e se baseia em seguir o modelo implantado por Ryan Reynolds e Rob McElhenney na compra do Wrexham — time galês em ampla evolução. O streamer reconheceu o sucesso do projeto norte-americano no Reino Unido como fomentador de seu desejo pessoal. Além do retorno esportivo, o negócio também se torna atrativo pela projeção internacional da marca. O Wrexham, por exemplo, ganhou a produção de uma série documental apesar de ser um clube tradicional das divisões inferiores do futebol galês.

Vale destacar que Llanos já tem envolvimento direto com a Kings League — torneio criado por Gerard Piqué, com sucesso absoluto no Brasil. Ele lidera uma equipe junto ao ex-zagueiro denominada 'Kosmos FC'. Interesse real e objetivos definidos Ibai deixou claro que não se trata apenas de uma ideia abstrata, mas que sua equipe já tem estudado clubes com potencial de compra. O objetivo principal passa por investir em uma equipe com história e torcida local engajada, a fim de reestruturar o departamento de futebol e tornar o projeto viável a médio prazo. O streamer destacou que pretende utilizar sua audiência nas redes sociais como ferramenta de apoio à futura equipe. Há, inclusive, planos para transmissões exclusivas, ações de marketing e, possivelmente, documentários nos moldes de "Welcome to Wrexham". A proposta busca integrar o entretenimento esportivo à gestão de um clube tradicional, valorizando o torcedor e elevando o alcance global da marca. Impacto da ideia no cenário europeu Ibai Llanos se tornou uma figura midiática e influente no futebol espanhol. Seu histórico de transmissões alternativas da La Liga e a aproximação com grandes nomes do esporte, como Lionel Messi e Sergio Agüero, consolidaram seu espaço entre jovens torcedores.

Nos bastidores, a possibilidade desperta curiosidade, principalmente por sua capacidade de mobilização digital. O envolvimento com o ex-zagueiro Piqué reforça o peso do projeto, já que ambos atuam em iniciativas como a Kings League e outras competições de e-sports que atraem grande público. A expectativa é que, caso se concretize, o plano de compra de um clube gere impacto imediato no mercado esportivo europeu, sobretudo entre ligas de menor expressão. Comparações inevitáveis com o Wrexham O modelo implementado por Reynolds e McElhenney transformou o time galês em uma referência de gestão moderna. Além de ascender esportivamente, o clube ampliou receitas com a exposição na mídia internacional, e Llanos não esconde a admiração pela estratégia adotada. Ele acredita que pode replicar a fórmula na Espanha ou em outro país com tradição no futebol, mas ainda distante das grandes vitrines globais.