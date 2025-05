Larissa Ferrari move ação judicial contra ex-Vasco por comentários em caso Payet

A advogada, que manteve um relacionamento com o astro cruz-maltino por sete meses, denunciou o atleta por violência moral, física e sexual / Crédito: Jogada 10

O volante Souza se envolveu em sua primeira crise extracampo após encerrar — recentemente —sua passagem pelo Vasco da Gama. Isso porque o atleta se tornou alvo de uma ação judicial depois de ironizar as intenções de Larissa Ferrari nas denúncias contra Dimitri Payet, durante entrevista ao podcast ‘Barbacast’, no Youtube. O jogador sugeriu que a advogada estaria em busca de visibilidade. “O que a gente fala é que a mulher quer mídia. Está falando um monte de coisa, querendo aparecer pra caramba”, afirmou ao apresentador Rafael Cotta. Ele também comentou que, nos bastidores do clube, os colegas reagiram com risadas às revelações feitas pela ex-companheira de Payet.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A gente ri, mas claro que não vamos zoar o cara. Cada um tem sua opção”, disse o jogador ao relatar a reação interna do elenco cruz-maltino. Declarações ofensivas motivam ação Incomodada com o conteúdo e o tom das declarações, Larissa Ferrari decidiu registrar um boletim de ocorrência contra Souza, acusando-o de difamação e injúria. Em manifestação enviada ao portal Leo Dias, a advogada afirmou que o jogador a descredibilizou ao público. “Essa insinuação fere minha honra”, declarou. No documento oficial, Larissa alega que Souza “menosprezou sua denúncia e seu sofrimento” — referindo-se às acusações de violência física e psicológica feitas por ela contra Payet. A advogada também destacou que não admite desdém por ter relatado experiências delicadas e íntimas do relacionamento com o francês. Relação segue sob investigação Larissa Ferrari e Dimitri Payet viveram um relacionamento extraconjugal durante cerca de sete meses, no Brasil. A advogada revelou detalhes da vida íntima do casal, incluindo práticas consideradas não convencionais, como sadomasoquismo. Além disso, relatou episódios de agressão e denunciou o jogador por violência moral, física e sexual.

Em seu depoimento à polícia, Payet negou as acusações e classificou as marcas encontradas no corpo da ex-amante como consequência de atos consentidos durante o sexo. A defesa do atleta alega que não houve qualquer conduta criminosa e sustenta que o relato de Larissa contém exageros e inconsistências. Repercussão do lado do Vasco As revelações sobre a vida pessoal de Payet rapidamente repercutiram entre os colegas de elenco. Ainda de acordo com Souza, o assunto gerou bastante comentários nos bastidores. “A gente dá risada no vestiário, mas respeita. Não é zoar o cara, mas realmente é inusitado”, declarou.