Jogadores do Vasco exaltam atuação de Léo Jardim: ‘Melhor goleiro do Brasil’

Arqueiro se destaca com três defesas de pênaltis do Operário-PR e é decisivo no duelo que colocou o Cruz-Maltino nas oitavas da Copa do Brasil

Em mais uma noite mágica em São Januário, Léo Jardim voltou a se destacar e ajudar o Vasco, com três defesas na acirrada disputa de pênaltis com o Operário-PR, pela Copa do Brasil. Assim, o arqueiro levou a torcida à loucura, com gritos de “melhor goleiro do Brasil” e um clima de festa e euforia. Mas não foram só os torcedores que exaltaram o atleta, visto que seus companheiros também fizeram questão de valorizar a brilhante atuação.