Goleiro do Vasco alega ter sido alvo de racismo no Brasileirão sub-20

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os jogadores do Vasco conversaram com árbitro e chegaram a sair de campo. Contudo, retornaram aos 11 minutos. Torcedores do Santos conversaram com os atletas e alegaram ter sido um “mal-entendido”. Assim, o jogo foi reiniciado aos 13 do segundo tempo.

Léo Jacó e GB marcaram os gols do Vasco, enquanto Gabriel Simples, de pênalti, descontou para o Santos. Com a vitória, o Cruz-Maltino chegou aos 18 pontos e subiu para a sexta posição. Já o Peixe, por sua vez, segue com 14, em décimo lugar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.