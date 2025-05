Ganso destaca mudança de postura do Fluminense no segundo tempo

O Fluminense teve mais trabalho do que esperava para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, venceu a Aparecidense por 4 a 1 , nesta quarta-feira (21), de virada, no Mané Garrincha, em Brasília, e assegurou a classificação. Assim, o meia Paulo Henrique Ganso destacou a mudança de postura da equipe no segundo tempo. Para o camisa 10, os ajustes realizados no intervalo foram determinantes para transformar a vitória em goleada.

“No segundo tempo ajustamos a marcação, tanto que marcamos os gols roubando a bola no campo de ataque. Quando ajustamos as coisas, conseguimos fazer tudo direitinho. Toda equipe é cobrada por uma boa atuação. Estamos tentando evoluir, mas é só com trabalho e treinamento. Só assim vamos conseguir isso e alcançar nossos objetivos na temporada”, disse o camisa 10.

Em desvantagem, a Aparecidense correu atrás do prejuízo e saiu na frente do placar com Wellington Carvalho. Aliás, o zagueiro surgiu no próprio Fluminense. Depois, o Tricolor reagiu e virou ainda no primeiro tempo com gols de Samuel Xavier e Everaldo. Já na etapa final, ampliou com gol contra de Vanderley e com uma pintura de Ganso. O camisa 10, inclusive, foi um dos destaques e também deu assistência para Samuel Xavier no primeiro gol tricolor.

Com a vitória, o Fluminense avança às oitavas de final. Agora, aguarda o adversário que será definido em sorteio. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogo marca um novo reencontro com o técnico Fernando Diniz, que comandou a equipe entre 2022 e 2024, sendo campeão do Carioca, Libertadores e Recopa.

