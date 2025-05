Fuentes segue na busca por seu primeiro gol pelo Fluminense: ‘Virá em algum momento’

Tricolor mede forças com a Aparecidense, nesta quarta, no Mané Garrincha, e terá colombiano, que procura desencantar, como titular na lateral

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), para medir forças com a Aparecidense, no Mané Garrincha, pela Copa do Brasil. Nesse sentido, como venceu por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe tem a vantagem do empate para avançar às oitavas do torneio. Assim, Gabriel Fuentes falou sobre o jogo decisivo e sua busca pelo primeiro gol desde que chegou ao clube.

No momento, o lateral-esquerdo soma quatro passes, em 16 partidas (no ano), que resultaram em tentos, mas ainda não balançou a rede. Para o colombiano, o gol virá em algum momento na temporada e quer poder comemorar com a camisa tricolor.