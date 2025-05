FPF interdita Arena Barueri, e Leila Pereira vê ‘retaliação’ ao Palmeiras

Presidente do Verdão entende que o não apoio à candidatura de Reinaldo Carneio Bastos à CBF gerou decisão; Clube busca reverter caso

Nos bastidores, Leila Pereira entende que a medida é por conta do não apoio à candidatura de Reinaldo Carneio Bastos, presidente da FPF, à CBF. O jurídico analisa e tentará reverter a proibição, se preciso, junto ao STJD. Afinal, a mandatária do Alviverde Leila manifestou seu apoio a Samir Xaud, que deve ser o novo presidente.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou a interdição da Arena Barueri na última terça-feira (21). A justificativa é a de que o o estádio passa por reformas que impossibilitam a realização de jogos com público. A presidente do Palmeiras , Leila Pereira, não gostou da decisão e vê retaliação ao clube. A informação inicial é foi da “ESPN”.

A decisão, porém, não interfere as competições organizadas pela CBF ou Conmebol. O Palmeiras, afinal, recebeu dois clássicos estaduais pelo Brasileiro no estádio neste ano, contra São Paulo e Corinthians. O clube investiu mais de R$ 50 milhões em reformas no local.

O estádio está sob gestão da Crefipar, uma das empresas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A equipe profissional já mandou três jogos em 2025. Além disso, as equipes sub-20 masculina e feminina, além da feminina principal estão mandando jogos no local.

Veja a nota da FPF sobre o caso

“A Federação Paulista de Futebol esclarece que recebeu ofício da Sociedade Esportiva Palmeiras, no dia 16 de maio, informando que a Arena Barueri passa por obras e que o estádio está impossibilitado de receber jogos com público, ao menos até o final de junho.