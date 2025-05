Fluminense x Grêmio (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, no Rio de Janeiro. Ambas as equipes não vivem grande fase e querem se recuperar no torneio. Afinal, o time carioca aparece na 14ª posição, com 11 pontos em 10 rodadas, enquanto o gaúcho amarga a penúltima colocação da tabela, somando apenas oito pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida não teve transmissão oficial divulgada até o fechamento desta matéria.