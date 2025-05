Fluminense volta ao Mané Garrincha e vem de sequência positiva em Brasília

Apesar de não ter bons números no estádio, Tricolor triunfou nos últimos três jogos e agora retorna ao palco contra a Aparecidense

Afinal, a equipe carioca bateu o adversário por 1 a 0 no jogo de ida, realizado no Maracanã. Na ocasião, Keno foi o responsável pelo tento que deu a vantagem, depois de muitos gols perdidos pelo Tricolor.

O Fluminense está de volta ao Mané Garrincha, para o jogo decisivo diante da Aparecidense, nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil. Apesar de não ter bons números em Brasília, o Tricolor vem de três triunfos consecutivos nas últimas partidas e tem a vantagem do empate para avançar.

Na história geral em Brasília, o Fluminense soma 23 partidas no estádio, com 42,03% de aproveitamento. Ao todo, são sete vitórias, oito empates e oito derrotas.

Por outro lado, o time de Laranjeiras bateu o Vasco, no dia 5 de fevereiro, por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. Ainda na capital federal, o Flu triunfou em março de 2023 por 5 a 0 sobre o Bangu, também pelo Estadual, e por 1 a 0 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão de 2019.

De 1974 até 2013, ano em que o estádio foi reaberto para a Copa das Confederações, o desempenho era regular. Foram três vitórias, seis empates e duas derrotas. Após a reabertura, teve seis derrotas, dois empates e apenas um triunfo. No entanto, recentemente, deu a volta por cima com as três vitórias e pode sair desse saldo negativo nesta quarta-feira.