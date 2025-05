Fluminense goleia Aparecidense e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense está classificado para as oitavas de final. Após um início ruim, o Tricolor reagiu e goleou a Aparecidense por 4 a 1, nesta quarta-feira (21), no Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase. O time goiano chegou a sair na frente do placar com direito a lei do ex com Wellington Carvalho. Contudo, o Time de Guerreiros virou com gols de Samuel Xavier, Everaldo, Vanderley (contra) e Ganso.

Com a vitória, o Fluminense avança às oitavas de final. Agora, aguarda o adversário que será definido em sorteio. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogo marca um novo reencontro com o técnico Fernando Diniz, que comandou a equipe entre 2022 e 2024, sendo campeão do Carioca, Libertadores e Recopa.

Fluminense leva susto, mas reage no fim do primeiro tempo

Quem pensou que o Fluminense ia ter vida fácil após vencer a partida de ida por 1 a 0, se enganou. A Aparecidense surpreendeu e começou tentando propor o jogo. Assim, forçou erros do time tricolor e criou oportunidades, mas faltava capricho na hora da finalização. Contudo, de tanto insistir abriu o placar com o zagueiro Wellington Carvalho, aos 30 minutos, de cabeça.

O Fluminense jogava mal. Mesmo seus melhores jogadores, como Ganso e Arias, erravam tecnicamente. O Tricolor, no entanto, chegou a ter esperança em um possível pênalti em Arias. Inicialmente, o árbitro marcou simulação. Depois, reconheceu o erro após revisão do VAR e anulou o amarelo. Contudo, a penalidade não foi marcada por causa de um impedimento na origem do lance.

No fim, o Fluminense reagiu. Ganso fez jogada pela esquerda e encontrou Samuel Xavier na área. O camisa 2 bateu cruzado, de canhota, e empatou a partida aos 40 minutos. Pouco depois, Everaldo fez o gol da virada, aos 46. Após jogada entre Samuel Xavier e Serna, a defesa da Aparecidense afastou mal. Assim, o camisa 9 aproveitou para marcar de cabeça.