Flamengo x Internacional (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negras vão em busca da quarta vitória consecutiva, enquanto as Coloradas querem encerrar sequência de empates pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Em situações opostas na tabela, Flamengo e Internacional fazem duelo nesta quinta-feira (22), às 15h, na Gávea, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Meninas da Gávea buscam a quarta vitória consecutiva para se manterem sólidas no G8, enquanto as Coloradas almejam se aproximar da zona de classificação. Como chega o Flamengo O Flamengo vem de uma vitória importante na competição nacional ao vencer o clássico contra o Fluminense por 2 a 1. Com isso, o clube segue dentro do G8, na sexta posição, com 20 pontos. A equipe, aliás, está há cinco jogos sem perder – são quatro vitórias e um empate.

A treinadora Rosana Augusto deve manter a mesma formação da equipe flamenguista no duelo contra o Fluminense. Sendo assim, quem deve começar como titular são: Vivi Holzel; Monalisa Belém, Flávia Mota, Agustina Barroso e Chai; Juliana Ferreira, Djemi, Fernandinha e Mariana Fernandes; Gláucia e Cristiane. Como chega o Internacional Por outro lado, o Internacional faz uma campanha de superação no Brasileirão Feminino. A equipe gaúcha vem de uma sequência de dois empates e busca reencontrar o caminho dos triunfos. A equipe, aliás, ocupa a 12ª posição com 11 pontos. No entanto, o time está apenas quatro do Bragantino, que é a última equipe dentro do G8. As Gurias Coloradas vem em busca de manter a excelente fase que vem passando. Então, o técnico Maurício Salgado deve ir a campo com a seguinte formação: Mayara Nasbone; Isabela Capelinha, Fefa Lacoste, Bruna Benites e Eskerdinha; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Katrine, Belén Aquino e Clara Guell.