Flamengo x Botafogo-PB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes fazem confronto nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Com alguns desfalques e time misto, o Flamengo recebe o Botafogo-PB nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, o Rubro-Negro sofreu por causa da noite imprecisa, mas venceu por 1 a 0, com gol de Joshua nos minutos finais. Assim, a equipe de Filipe Luís precisa de apenas um empate para selar a classificação às oitavas de final. Em caso de vitória do Belo por um gol de diferença, a partida será definida em cobrança por pênaltis.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha a partida. A transmissão começa às 20h, com um trio de ataque infernal. A saber: Diego Mazur (narração), João Miguel Lotufo (comentários) e Júnior Azevedo (reportagem).