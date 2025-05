Filha de Mano Menezes desabafa após morte de enteados: ‘A gente precisa se fortalecer’

Um grave acidente de carro em Santana do Livramento (RS) provocou comoção nacional na última sexta-feira (16) ao vitimar três pessoas — incluindo dois enteados de Camilla Menezes, filha do técnico Mano Menezes. Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, morreram no local após o veículo onde estavam capotar no quilômetro 303 da rodovia. A comunicadora fez um forte desabafo sobre o momento difícil enfrentado pela família.

Integrantes da família Dumoncel, Maria Sophia e Arthur eram filhos de Álvaro Dumoncel, marido de Camilla. O casal vivia em Dom Pedrito, no interior do estado, onde também ocorreram os velórios, no sábado (17). O sepultamento ocorreu no domingo (18), no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria.