Ferraresi se desculpa por expulsão contra o Náutico: ‘Irresponsabilidade’

Zagueiro recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo, quando o São Paulo vencia por 1 a 0 e tinha um jogador a mais

O São Paulo não tomou susto e eliminou o Náutico da Copa do Brasil nesta terça-feira (20), ao vencer por 2 a 1, no estádio dos Aflitos. Apesar de não passar um sufoco, o Tricolor viu a situação deixar de ser extremamente tranquila após uma expulsão do zagueiro Ferraresi.