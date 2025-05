Endrick está fora de primeira convocação de Ancelotti pela Seleção

Atacante sofreu uma lesão no tendão da perna direita, desfalca Seleção nos jogos de junho e corre risco de ficar fora do Mundial de Clubes

O atacante Endrick está fora da Seleção Brasileira na primeira lista de Carlo Ancelotti. O jogador do Real Madrid, que está entre os pré-convocados, sofreu uma lesão no tendão da perna direita no jogo contra o Sevilla, no último domingo. Assim, ele não terá condição de participar dos jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias e corre risco de ficar fora do Mundial de Clubes.

Endrick saiu de campo aos 13 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 0 do Real, em Sevilla. Após realização de exames nesta quarta-feira, o clube confirmou a lesão do atacante. Não será possível, no entanto, a recuperação. Há agora expectativa sobre o tratamento, se há necessidade de cirurgia ou se é possível seguir o modelo convencional.

Carlo Ancelotti divulgará sua primeira convocação na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), em hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estreará à frente da seleção brasileira no próximo dia 5, em Guayaquil, contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, às 20h (de Brasília). Cinco dias depois, às 21h45, o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena.

Por fim, o Mundial de Clubes da Fifa se inicia em 14 de junho. O Real Madrid está no Grupo H, que também conta com Pachuca (México), Al-Hilal (Arábia Saudita) e Salzburg (Áustria).

