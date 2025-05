Dorival pode improvisar para acabar com dor de cabeça na lateral direita

Com Matheuzinho machucado e Léo Maná abaixo das expectativas, treinador cogita escalar Félix Torres ou Charles na posição

O Corinthians encara o Novorizontino nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Neo Química Arena, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Timão tem a vantagem do empate, após vencer o primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0. Contudo, para segurar o resultado, o técnico Dorival Júnior precisa resolver uma grande dor de cabeça na lateral direita.

Afinal, o titular Matheuzinho está fora de combate por causa de um edema, e o reserva imediato Léo Maná ainda não se consolidou na posição. Assim, o treinador estuda improvisar um jogador no setor para o duelo contra o Novorizontino.

A opção mais provável seria colocar Félix Torres na lateral direita. O equatoriano atuou no setor contra o Santos e ganhou elogios, principalmente na marcação de Soteldo. O defensor vinha colecionando falhas desde a reta final do Campeonato Paulista e estava em baixa no elenco, mas agora tem dado sinais de resgate de confiança.

Outra opção seria improvisar o volante Charles. O jogador já atuou no setor em outros momentos e até treina na posição em alguns treinos, para atividades de jogo. Assim, ele aparece como uma possível solução de Dorival Júnior.

Dorival preocupado com a defesa

Léo Maná seria o dono da posição na ausência de Matheuzinho, mas ainda não conseguiu agradar. Ele atuou em 12 partidas nesta temporada, sendo 10 como titular, mas ainda não mostrou uma grande atuação. O sistema defensivo é uma prioridade da comissão técnica e, por isso, a tendência é de que o treinador tome a decisão sobre o titular na lateral baseado no rendimento.