Diretoria do Grêmio vai ao Rio para discutir nível de arbitragem com a CBF

Clube solicitou reunião depois da derrota para o São Paulo, mas encontro ganhou caráter de urgência após eliminação na Copa do Brasil para o CSA / Crédito: Jogada 10

Gota d’água. O Grêmio se movimenta para colocar um ponto final nos constantes erros de arbitragem em seus compromissos. Assim, o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari seguem para o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (22), com o objetivo de se reunir com a CBF. O clube fará cobranças à Comissão de Arbitragem sobre as falhas nas suas últimas duas partidas. De acordo com o mandatário, a solicitação de reunião com a CBF ocorreu depois da derrota, de virada, por 2 a 1 para o São Paulo pelo Brasileirão, no sábado passado (17).

O encontro, aliás, ganhou caráter de urgência após a eliminação do Tricolor Gaúcho na terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque, no empate em 0 a 0 com o CSA, na Arena, a arbitragem foi novamente protagonista por erro crucial. "Nós vamos continuar lutando pelos nossos direitos aqui do Grêmio. Nós temos já uma reunião marcada, desde o que aconteceu no Morumbi, pelo Brasileiro. A gente depende também da agenda dos interlocutores. Estamos indo eu e o Felipão pra conversar com o Rodrigo Cintra (coordenador-geral da Comissão de Arbitragem da CBF). O objetivo é tentar colaborar pra que isso pare de acontecer", disse Alberto Guerra. Por meio de nota, o Grêmio informou que as falhas têm sido prejudiciais aos resultados do time na competições que disputa. Inclusive, o cenário é motivo de preocupação para a diretoria e seus torcedores.